История обменного курса израильский новый шекель–доллары Каймановых островов

Обменный курс израильский новый шекель/доллары Каймановых островов сейчас составляет 0,225, отражая изменение в размере -0.111% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.528% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/доллары Каймановых островов колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,228, и минимумом, равным 0,223, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.