История обменного курса израильский новый шекель–киргизские сомы

Обменный курс израильский новый шекель/киргизские сомы сейчас составляет 23,292, отражая изменение в размере -0.914% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.328% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/киргизские сомы колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 23,836, и минимумом, равным 23,292, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.