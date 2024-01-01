История обменного курса израильский новый шекель–кенийские шиллинги

Обменный курс израильский новый шекель/кенийские шиллинги сейчас составляет 35,746, отражая изменение в размере -0.453% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.096% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 36,140, и минимумом, равным 35,380, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.167% уменьшение стоимости.