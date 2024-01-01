История обменного курса израильский новый шекель–гайанские доллары

Обменный курс израильский новый шекель/гайанские доллары сейчас составляет 57,228, отражая изменение в размере -0.141% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.420% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/гайанские доллары колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 58,086, и минимумом, равным 56,733, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.