История обменного курса израильский новый шекель–коста-риканские колоны

Обменный курс израильский новый шекель/коста-риканские колоны сейчас составляет 144,060, отражая изменение в размере 0.223% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.035% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 146,662, и минимумом, равным 142,450, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.901% уменьшение стоимости.