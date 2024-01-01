израильский новый шекель коста-риканские колоны История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса израильский новый шекель коста-риканские колоны. Это сводная страница израильский новый шекель (ILS) коста-риканские колоны (CRC) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные ILS и CRC за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.

1 000 ils
144 060 crc

₪1,000 ILS = ₡144,1 CRC

Среднерыночный курс в 19 июл. 2024 г.
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История обменного курса израильский новый шекель–коста-риканские колоны

Обменный курс израильский новый шекель/коста-риканские колоны сейчас составляет 144,060, отражая изменение в размере 0.223% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.035% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 146,662, и минимумом, равным 142,450, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.901% уменьшение стоимости.

Самые популярные валюты на 19 июля 2024 г.

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1531,4941,6270,96819,46
1 GBP1,18711,292108,1891,7731,9311,14923,097
1 USD0,9180,774183,7151,3721,4940,88917,872
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе