История обменного курса венгерский форинт–самоанские талы

Обменный курс венгерский форинт/самоанские талы сейчас составляет 0,008, отражая изменение в размере -0.193% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.120% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/самоанские талы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,008, и минимумом, равным 0,008, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.799% уменьшение стоимости.