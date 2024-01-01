История обменного курса венгерский форинт–угандийские шиллинги

Обменный курс венгерский форинт/угандийские шиллинги сейчас составляет 10,279, отражая изменение в размере -0.590% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.289% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 10,358, и минимумом, равным 10,241, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.490% увеличение стоимости.