венгерский форинт угандийские шиллинги История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса венгерский форинт угандийские шиллинги. Это сводная страница венгерский форинт (HUF) угандийские шиллинги (UGX) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные HUF и UGX за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.

10 000 huf
102 794 ugx

Ft1,000 HUF = Ush10,28 UGX

Среднерыночный курс в 19 июл. 2024 г.
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История обменного курса венгерский форинт–угандийские шиллинги

Обменный курс венгерский форинт/угандийские шиллинги сейчас составляет 10,279, отражая изменение в размере -0.590% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.289% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 10,358, и минимумом, равным 10,241, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.490% увеличение стоимости.

Самые популярные валюты на 19 июля 2024 г.

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10,9190,7741,3721,34418,33283,6561,494
1 EUR1,08810,8431,4931,46319,94491,0131,626
1 GBP1,2911,18711,7721,73623,673108,0291,93
1 CAD0,7290,670,56410,9813,36360,981,089

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Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

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    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.

Часто задаваемые вопросы об обменном курсе