История обменного курса венгерский форинт–оманские риалы

Обменный курс венгерский форинт/оманские риалы сейчас составляет 0,001, отражая изменение в размере -0.842% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.630% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/оманские риалы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,001, и минимумом, равным 0,001, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.435% увеличение стоимости.