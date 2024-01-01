История обменного курса венгерский форинт–мавританские угии

Обменный курс венгерский форинт/мавританские угии сейчас составляет 0,110, отражая изменение в размере -0.956% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.558% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/мавританские угии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,111, и минимумом, равным 0,109, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.430% увеличение стоимости.