История обменного курса венгерский форинт–мьянманские кьяты

Обменный курс венгерский форинт/мьянманские кьяты сейчас составляет 5,847, отражая изменение в размере -0.889% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.576% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/мьянманские кьяты колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 5,900, и минимумом, равным 5,814, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.471% уменьшение стоимости.