История обменного курса венгерский форинт–коморские франки

Обменный курс венгерский форинт/коморские франки сейчас составляет 1,259, отражая изменение в размере -0.128% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.766% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/коморские франки колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,263, и минимумом, равным 1,249, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.357% увеличение стоимости.