История обменного курса венгерский форинт–гайанские доллары

Обменный курс венгерский форинт/гайанские доллары сейчас составляет 0,581, отражая изменение в размере -0.512% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.726% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/гайанские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,585, и минимумом, равным 0,576, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.430% увеличение стоимости.