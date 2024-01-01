История обменного курса венгерский форинт–грузинские лари

Обменный курс венгерский форинт/грузинские лари сейчас составляет 0,007, отражая изменение в размере -0.597% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.298% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/грузинские лари колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,008, и минимумом, равным 0,007, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.430% увеличение стоимости.