История обменного курса венгерский форинт–египетские фунты

Обменный курс венгерский форинт/египетские фунты сейчас составляет 0,134, отражая изменение в размере -0.480% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.454% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/египетские фунты колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,135, и минимумом, равным 0,132, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.645% увеличение стоимости.