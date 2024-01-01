История обменного курса венгерский форинт–доминиканские песо

Обменный курс венгерский форинт/доминиканские песо сейчас составляет 0,165, отражая изменение в размере -0.456% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.085% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/доминиканские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,166, и минимумом, равным 0,163, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.432% уменьшение стоимости.