История обменного курса венгерский форинт–чешские кроны

Обменный курс венгерский форинт/чешские кроны сейчас составляет 0,065, отражая изменение в размере -0.226% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.227% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/чешские кроны колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,065, и минимумом, равным 0,064, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.306% увеличение стоимости.