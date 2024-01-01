50 гаитянских гурдов в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте HTG в XOF по реальному обменному курсу

50 htg
229 xof

G1,000 HTG = CFA4,574 XOF

Среднерыночный курс в 06:06
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 HTG в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,65754,6577
Низкий4,55094,5360
В среднем4,60644,6017
Изменить-0.84%-1.80%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 HTG к XOF

За последние 30 дней максимальный курс HTG к XOF составил 4,6575, а минимальный — 4,5509. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,6064. Изменение курса HTG к XOF в процентном соотношении составило -0.84.

За последние 90 дней максимальный курс HTG к XOF составил 4,6577, а минимальный — 4,5360. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,6017. Изменение курса HTG к XOF в процентном соотношении составило -1.80.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDSGDZARCADGBPINREURAUD
1 USD11,34518,2851,3710,77383,6270,9191,493
1 SGD0,744113,5981,0190,57562,1880,6831,11
1 ZAR0,0550,07410,0750,0424,5730,050,082
1 CAD0,730,98113,3410,56461,0080,671,089

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из гаитянских гурдов в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HTG из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HTG в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для гаитянских гурдов

HTG в USD

HTG в SGD

HTG в ZAR

HTG в CAD

HTG в GBP

HTG в INR

HTG в EUR

HTG в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Гаитянский гурд / Франк КФА BCEAO
1 HTG4,57367 XOF
5 HTG22,86835 XOF
10 HTG45,73670 XOF
20 HTG91,47340 XOF
50 HTG228,68350 XOF
100 HTG457,36700 XOF
250 HTG1 143,41750 XOF
500 HTG2 286,83500 XOF
1000 HTG4 573,67000 XOF
2000 HTG9 147,34000 XOF
5000 HTG22 868,35000 XOF
10000 HTG45 736,70000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Гаитянский гурд
1 XOF0,21864 HTG
5 XOF1,09322 HTG
10 XOF2,18643 HTG
20 XOF4,37286 HTG
50 XOF10,93215 HTG
100 XOF21,86430 HTG
250 XOF54,66075 HTG
500 XOF109,32150 HTG
1000 XOF218,64300 HTG
2000 XOF437,28600 HTG
5000 XOF1 093,21500 HTG
10000 XOF2 186,43000 HTG