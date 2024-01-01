История обменного курса эфиопский быр–намибийские доллары

Обменный курс эфиопских быра/намибийские доллары сейчас составляет 0,144, отражая изменение в размере -0.995% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.547% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/намибийские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,147, и минимумом, равным 0,142, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.410%.