История обменного курса эфиопский быр–македонские денары

Обменный курс эфиопских быра/македонские денары сейчас составляет 0,470, отражая изменение в размере -0.732% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.026% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/македонские денары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,476, и минимумом, равным 0,462, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.817%.