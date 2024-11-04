История обменного курса эфиопский быр–либерийские доллары

Обменный курс эфиопских быра/либерийские доллары сейчас составляет 1,564, отражая изменение в размере -0.732% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.561% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/либерийские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,602, и минимумом, равным 1,551, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.497%.