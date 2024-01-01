История обменного курса эфиопский быр–британские фунты стерлингов

Обменный курс эфиопских быра/британские фунты стерлингов сейчас составляет 0,006, отражая изменение в размере -0.835% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.093% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/британские фунты стерлингов колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,006, и минимумом, равным 0,006, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.499%.