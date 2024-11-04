История обменного курса эфиопский быр–арубанские флорины

Обменный курс эфиопских быра/арубанские флорины сейчас составляет 0,015, отражая изменение в размере 0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.096% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/арубанские флорины колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,015, и минимумом, равным 0,015, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.495%.