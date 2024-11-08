История обменного курса алжирский динар–вату Вануату

Обменный курс алжирских динара/вату Вануату сейчас составляет 0,909, отражая изменение в размере 0.112% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.490% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/вату Вануату колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,912, и минимумом, равным 0,903, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.982%.