История обменного курса алжирский динар–уругвайские песо

Обменный курс алжирских динара/уругвайские песо сейчас составляет 0,316, отражая изменение в размере 1.140% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.295% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/уругвайские песо колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,316, и минимумом, равным 0,310, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.927%.