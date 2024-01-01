История обменного курса алжирский динар–танзанийские шиллинги

Обменный курс алжирских динара/танзанийские шиллинги сейчас составляет 19,991, отражая изменение в размере 0.113% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.296% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 20,366, и минимумом, равным 19,926, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.284%.