История обменного курса алжирский динар–таджикские сомони

Обменный курс алжирских динара/таджикские сомони сейчас составляет 0,080, отражая изменение в размере 0.113% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.212% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/таджикские сомони колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,080, и минимумом, равным 0,080, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.580%.