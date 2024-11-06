История обменного курса алжирский динар–македонские денары

Обменный курс алжирских динара/македонские денары сейчас составляет 0,430, отражая изменение в размере 0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.085% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/македонские денары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,432, и минимумом, равным 0,423, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.845%.