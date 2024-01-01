История обменного курса алжирский динар–киргизские сомы

Обменный курс алжирских динара/киргизские сомы сейчас составляет 0,646, отражая изменение в размере 0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.442% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/киргизские сомы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,646, и минимумом, равным 0,637, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.857%.