История обменного курса алжирский динар–гватемальские кетсали

Обменный курс алжирских динара/гватемальские кетсали сейчас составляет 0,058, отражая изменение в размере 0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.002% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,058, и минимумом, равным 0,058, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.580%.