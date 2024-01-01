История обменного курса алжирский динар–бермудские доллары

Обменный курс алжирских динара/бермудские доллары сейчас составляет 0,008, отражая изменение в размере 0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.050% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/бермудские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,008, и минимумом, равным 0,007, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.580%.