История обменного курса алжирский динар–азербайджанские манаты

Обменный курс алжирских динара/азербайджанские манаты сейчас составляет 0,013, отражая изменение в размере 0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/азербайджанские манаты колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,013, и минимумом, равным 0,013, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.580%.