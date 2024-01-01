История обменного курса доминиканское песо–восточно-карибские доллары

Обменный курс доминиканских песо/восточно-карибские доллары сейчас составляет 0,045, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/восточно-карибские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,045, и минимумом, равным 0,045, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.239%.