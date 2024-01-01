История обменного курса доминиканское песо–украинские гривны

Обменный курс доминиканских песо/украинские гривны сейчас составляет 0,683, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.243% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/украинские гривны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,684, и минимумом, равным 0,681, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.239%.