История обменного курса доминиканское песо–тонганские паанги

Обменный курс доминиканских песо/тонганские паанги сейчас составляет 0,038, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.603% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/тонганские паанги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,039, и минимумом, равным 0,038, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.825%.