История обменного курса доминиканское песо–туркменские манаты

Обменный курс доминиканских песо/туркменские манаты сейчас составляет 0,058, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/туркменские манаты колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,058, и минимумом, равным 0,058, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.239%.