История обменного курса доминиканское песо–таджикские сомони

Обменный курс доминиканских песо/таджикские сомони сейчас составляет 0,177, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.260% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/таджикские сомони колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,178, и минимумом, равным 0,177, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.505%.