История обменного курса доминиканское песо–доллары Соломоновых островов

Обменный курс доминиканских песо/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 0,136, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.696% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,138, и минимумом, равным 0,136, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.052%.