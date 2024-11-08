История обменного курса доминиканское песо–нигерийские найры

Обменный курс доминиканских песо/нигерийские найры сейчас составляет 28,159, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.583% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/нигерийские найры колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 28,515, и минимумом, равным 28,132, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.867%.