История обменного курса доминиканское песо–малайзийские ринггиты

Обменный курс доминиканских песо/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,073, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.090% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,074, и минимумом, равным 0,072, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.585%.