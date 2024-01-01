История обменного курса доминиканское песо–либерийские доллары

Обменный курс доминиканских песо/либерийские доллары сейчас составляет 3,174, отражая изменение в размере 0.460% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.469% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/либерийские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 3,198, и минимумом, равным 3,159, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.398%.