История обменного курса доминиканское песо–лаосские кипы

Обменный курс доминиканских песо/лаосские кипы сейчас составляет 364,384, отражая изменение в размере 0.075% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.004% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/лаосские кипы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 365,110, и минимумом, равным 363,473, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.239%.