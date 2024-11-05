История обменного курса доминиканское песо–кувейтские динары

Обменный курс доминиканских песо/кувейтские динары сейчас составляет 0,005, отражая изменение в размере 0.083% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.028% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/кувейтские динары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,005, и минимумом, равным 0,005, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.237%.