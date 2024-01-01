История обменного курса доминиканское песо–коморские франки

Обменный курс доминиканских песо/коморские франки сейчас составляет 7,623, отражая изменение в размере -0.001% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.068% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/коморские франки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 7,648, и минимумом, равным 7,476, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.886%.