История обменного курса доминиканское песо–фунты острова Мэн

Обменный курс доминиканских песо/фунты острова Мэн сейчас составляет 0,013, отражая изменение в размере 0.193% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/фунты острова Мэн колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,013, и минимумом, равным 0,013, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.613%.