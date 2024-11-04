История обменного курса доминиканское песо–гайанские доллары

Обменный курс доминиканских песо/гайанские доллары сейчас составляет 3,474, отражая изменение в размере 0.041% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.072% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/гайанские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 3,484, и минимумом, равным 3,455, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.369%.