История обменного курса доминиканское песо–франки Джибути

Обменный курс доминиканских песо/франки Джибути сейчас составляет 2,953, отражая изменение в размере 0.041% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.131% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/франки Джибути колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,961, и минимумом, равным 2,947, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.240%.