История обменного курса доминиканское песо–бангладешские таки

Обменный курс доминиканских песо/бангладешские таки сейчас составляет 1,985, отражая изменение в размере 0.041% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.022% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/бангладешские таки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,995, и минимумом, равным 1,983, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.418%.