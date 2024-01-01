История обменного курса датская крона–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс датские кроны/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,974, отражая изменение в размере -0.291% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.788% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,991, и минимумом, равным 0,967, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.