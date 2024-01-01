История обменного курса датская крона–турецкие лиры

Обменный курс датские кроны/турецкие лиры сейчас составляет 4,940, отражая изменение в размере -0.322% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.945% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/турецкие лиры колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 5,028, и минимумом, равным 4,911, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.874%.