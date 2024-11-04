История обменного курса датская крона–суринамские доллары

Обменный курс датские кроны/суринамские доллары сейчас составляет 5,033, отражая изменение в размере -0.092% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.285% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/суринамские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 5,056, и минимумом, равным 4,938, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.322%.